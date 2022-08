Jennifer Garner cieszy się z małżeństwa Bena Afflecka z Jennifer Lopez? "Jest ZACHWYCONA, że pozbyła się CZWARTEGO DZIECKA"

Heh 17 min. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

Kobiety matkujace swoim partnerom są śmieszne i asekaualne. Najpierw męczennice a potem ofiary . Nie mogłam nigdy słuchać tego narzekania jak to mają ciężko.. mój mąż jak zaczął cwaniakowac pic i nie pracować to dostał ultimatum, z którego nie skorzystał i sądownie pozbyłam się go z domu. Była to wielka miłość ale nie jestem niczyją służącą czy jak to było u nas terapeutką , bo mu ciężko się do pracy chodziło i miał traumę...wrrr