Jennifer Lopez i Ben Affleck pokazali się RAZEM po raz pierwszy od PONAD miesiąca! (FOTO)

Mimo plotek, jakie pojawiły się w mediach, w tym doniesień TMZ, że Ben i Jennifer mieszkają teraz osobno, Affleck odwiózł swoją żonę i jej dziecko Emme do domu. Potem miał wrócić samotnie do wynajętego mieszkania w Los Angeles. Artystka była ostatnio przez dłuższą chwilę w Nowym Jorku, gdzie pracowała nad swoimi projektami filmowymi i brała udział w wydarzeniach takich jak Met Gala.

Niedawno informowaliśmy zaś, że J.Lo i Ben nadal starają znaleźć drogę do pojednania, korzystając z pomocy terapeutycznej. Źródło bliskie parze w rozmowie z magazynem "In Touch" zdradziło, że to właśnie gwiazda skłoniła swojego męża do szukania wsparcia u specjalisty. Jednakże te sesje ponoć "mieszają Benowi w głowie i w rzeczywistości wyrządzają więcej szkody niż pożytku".