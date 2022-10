Jennifer Lopez, Kim Kardashian i Alicia Keys IMPREZUJĄ w kusych stylizacjach na pogrzebie 63-letniego bogacza. Internauci w SZOKU: "Jak one się ubrały?!" (ZDJĘCIA)

Po sieci hulają obecnie zdjęcia z pogrzebu multimilionera J.R. Ridingera , który na początku września zmarł przez zatorowość płuc na swoim prywatnym jachcie zacumowanym u wybrzeży Chorwacji. Przez wiele lat współzałożyciel firmy marketingowej Market America wraz z żoną Loren udzielali się aktywnie w celebryckich kręgach USA, nierzadko angażując znanych i lubianych do swoich akcji charytatywnych czy budujących wizerunek marki konferencji. Nic więc dziwnego, że na uroczystościach pogrzebowych pojawiło się całkiem sporo postaci znanych z pierwszych stron tabloidów. Ceremonia obstawiona była przez paparazzi, naturalnie więc fotorelacja we właściwym czasie trafiła do internetu.

Do grona "imprezowiczów" zaliczyły się również Kim Kardashian w prześwitującej sukience i kosmicznych okularach od Balenciagi oraz Alicia Keys , która podobnie jak JLo postawiła na głęboki dekolt, tylko że dorzuciła jeszcze odsłonięty brzuch i fuksjowy żakiet. Dla usprawiedliwienia należy zaznaczyć, że ewidentnie zadowolona ze strojów gości była wdowa po zmarłym - Loren Ridinger , która ochoczo pozowała do zdjęć ze swoimi znanymi koleżankami. Zdecydowanie mniej wyrozumiali byli jednak internauci.

Alicia Keyes i JLo powinny się nauczyć, co oznacza "pogrzeb"; Kto ubiera się w taki sposób na czyjś pogrzeb?; Obserwując te zdjęcia, nigdy bym nie pomyślała, że to pogrzeb; JLo ubrała się absolutnie niewłaściwie. Alicia Keyes też nie bardzo się przejęła okazją. Można by pomyśleć, że to jakieś rozdanie nagród - czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych.