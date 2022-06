Jennifer Lopez wspomina metody wychowawcze matki: "TŁUKŁA NAS"

WWO 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kiedyś wszyscy tak dzieci wychowywali, w niektórych częściach świata wciąż wychowują. Dziecka nie traktuje się jak oddzielnego bytu, małego człowieka zasługującego na cierpliwość i szacunek, który wielu rzeczy nie wie i nie rozumie. Traktuje się go jak własność rodziców z którą mogą zrobić co chcą. Jej matka, jak wiele matek, była przemęczona i sfrustrowana obowiazkami i odreagowywała to na dzieciach. Jestesmy PIERWSZYM pokoleniem, które ma świadomość tego jaki wpływ na dorosłość ma sposób wychowania, że łatwiej jest krzyknąć, szarpać niż przykucnąć przed dzieckiem i wyjaśnić. NIE! NIE MA CZEGOS TAKIEGO, ŻE "DZIECKO NIE ROZUMIE" - to rodzic nie potrafi wytłumaczyć, przekonać, uzyć autorytetu (bo go nigdy nie zbudował). Możemy przerwać ten łańcuszek przemocy ciagnący się za wieloma z nas od pokoleń gdzie wszyscy wszystkich bili (!!!). Mam 40 lat, wychowywała mnie moja matka - prosta wsiowa kobita, która NIGDY, PRZENIGDY nas (mnie i brata) nie uderzyła, nie wyzywała, nie poniżała. Ojciec tak samo - totalnie bezprzemocowy. Po prostu niektórzy maja instynkt rodzicielski i wiedzą, ze dzieci się przemocą nie wychowuje a inni idą na łatwiznę i zamiast wymagać OD SIEBIE wymagają od dzieci. Nie powinno się tego niczym usprawiedliwiać, bycie wkurzonym na dziecko "bo ono nie słucha", szarpanie go czy bicie wystawia laurkę nieudolności wychowawczej wyłącznie rodzicom. Tak, mam dziecko, super mądre, mające własne zdanie ale słuchajace rodziców, zawsze mamy czas mu wyjaśniać, rozmawiać o sytuacji, która się zdarzyła, zamierzam je wychowywac tak jak rodzice mnie - bez żadnych kar, nagród, po prostu rozmową. Poza tym jesteśmy też pierwszym pokoleniem, które wcale nie musi mieć dzieci jesli czuje, zę nie podoła, nie ma jużna to takiej presji społecznej, życ po swojemu jest prosciej. Nie róbcie tych biednych dzieciakow, jeśli ich nie chcecie, nie macie empatii, cierpliwości, nie rozumiecie, że to mali dorosli. Poprzednie pokolenia miały dzieci tylko dlatego, ze wszyscy dzieci mieli, teraz mamy wiecej luzu i namawiam gorąco by zeń korzystać. Nie będąc pewnym czy chcemy dzieci z nich zrezygnować a nie mysleć, ze urodzi się to "jakoś to będzie".