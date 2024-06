Jennifer Lopez zakazała pracownikom utrzymywania z nią... kontaktu wzrokowego. Jedna z osób już STRACIŁA przez to pracę

Beata 24 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

No nie jest przyjemne jak wszyscy sie gapia. Pewnie miala tego dosyc ale ludzie potrafia byc bezczelni. Ja gdy jechalam z 5 letnim synem pociagiem to tez bylam poproszona przez jedna pania aby przestal sie na nia patrzyc. Po prostu nie czula sie komfortowo a co dopiero jak wszyscy i wszedzie sie patrza