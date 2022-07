Jennifer Lopez zapozowała NAGO z okazji swoich 53. urodzin! Wszystko dlatego, że wyprodukowała... AUTORSKI BALSAM DO POŚLADKÓW

Marf 18 min. temu zgłoś do moderacji 1 14 Odpowiedz

Czy ktos moze mi doradzic? Sprzatam u mlodych Brytyjczykow i dodatkowo studiuje. I chyba jeden z nich cos do mnie. Raz gdzies tam sciagnal przy mnie koszulke, potem zagadywal niesmialo, potem znowu przyszedl na dol do mnie bez koszulki gdy nikogo nie bylo, takie zaczepki, ale oczywiscie troche za pozno sie zczailam ze jest cos na rzeczy. Teraz go nie ma w domu w ogole. Albo jak jest to mnie unika. Wystalkiwalam jego numer telefonu, ale on o tym nie wie ze go tam mam. Myslicie ze warto napisac do niego?