Jeremiasz Szmigiel z "Warsaw Shore" został pochowany podczas prywatnej ceremonii. Rodzina wydała oświadczenie

W połowie lutego polski oddział stacji MTV przekazał w mediach społecznościowych smutną wiadomość o śmierci Jeremiasza "Jeza" Szmigla, uczestnika programu "Warsaw Shore". Dołączył on do obsady w 2021 roku i początkowo brał udział w trzech sezonach. Po rocznej przerwie postanowił wrócić do ekipy imprezowiczów. Po raz ostatni widzowie mogli zobaczyć go na ekranie w 21. edycji show, emitowanej jesienią ubiegłego roku.