Jerzy Stuhr OPUŚCIŁ SZPITAL!

W nocy z 12 na 13 lipca Jerzy Stuhr trafił do szpitala z podejrzeniem udaru mózgu. Stan wybitnego aktora określany był jako poważny.

Prostest wyborczy? Maciej Stuhr rozważa, choć może mieć problem

Początkowo Jerzy Stuhr trafił do szpitala w Nowym Targu, jednak stamtąd przetransportowano go helikopterem do Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie, gdzie pod opieką lekarzy spędził ostatnie dwa tygodnie.