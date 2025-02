Jessica Alba ROZWODZI SIĘ po 17 latach małżeństwa!

Takie to typowe. Jesli potraktowac to powaznie to ona napisala, ze przez lata ,,rozwijala siebie'' do tego, by zakonczyc malzenstwo mimo, ze w miedzyczasie zdecydowala sie na trojke dzieci- to zawsze jest tekst rozwodzacych sie publicznie (obu plci), ze ,,dojrzeli do zmiany'' i ,,szukali siebie'' w rezultacie prowadzacym do rozwodu. Nikt nie pisze: rozeszly sie nam drogi zyciowe bo nie pracowalismy nad tym od poczatku, nie wyszlo nam bo zle podeszlismy do malzenstwa i nie dogadalismy sie jak wspolnie nad tym pracowac, niedobrze wybralismy- nie, wszyscy ,,rozwijaja sie'' i ,,szukaja siebie'' obowiazkowo w zwiazku by dojsc do ,,wnioskow'' ze z druga osoba im nie po drodze. Ludzie nie musza byc razem ani nie musza podawac publicznie zadnych powodow rozstania, ale nie ma co wierzyc w takie slodkie zapewnienia, dalekie od rzeczywistosci, badzmy dorosli!