Jessica Mercedes jako prawdziwa cherry, cherry lady! #EnterYourCherryEra

Spieszymy uspokoić fanów złotego blondu Jess – nie, nie przefarbowała się na modny wiśniowy odcień, ALE nie oznacza to, że wiśnia jej nie skusiła! I nie tylko wiśnia…

- Cieszymy się, że Jessica dołącza do naszej rodziny Oriflame. Od naszego pierwszego projektu kilka miesięcy temu wiedzieliśmy, że Jess doskonale wpisuje się w filozofię naszej marki. Jest wyjątkową osobowością, której pasja, kreatywność i autentyczność inspirują tysiące kobiet, w tym nas! Jej zaangażowanie w tworzenie wartościowych treści sprawia, że chcesz być częścią jej społeczności. Wspólnie z Jessicą będziemy w tym roku zachęcać kobiety do życia w zgodzie ze sobą i wyrażania siebie – bez obaw. – mówi Diana Rzepniewska, Senior Marketing & eCommerce Manager Oriflame Polska .

I tę nową, ekscytującą współpracę, marka i jej ambasadorka świętowały w doskonałym stylu! Jej ogłoszenie nie przypadkiem zbiegło się z premierą zapachu Love Potion Cherry on Top , który – dodajmy – już zdążył skraść serce naszej it girl! Podczas kameralnego eventu w warszawskim Bistro Zabawa, Jessica zachwycała się tą niezwykłą kombinacją zamkniętą w eleganckim flakonie:

- Kocham go! Ja w ogóle kocham zapachy wiśni, a tutaj mamy jeszcze czekoladową truflę, więc super nuty zapachowe. I zanim tutaj przyszłam, cała już wykąpałam się dzisiaj w tym zapachu! Jest to świetny wybór i na co dzień, i na wieczór. Bardzo zmysłowy, bardzo kobiecy, ale też dający takiej silnej żeńskiej energii, pewności siebie, otwartości, siły.