Jessica Mercedes oskarżona o KRADZIEŻ zdjęcia innej blogerki! "CO ZA CHAMSTWO"

Jessica Mercedes przez jakiś czas była postrzegana jako "złote dziecko" blogerskiego świata, które dzięki smykałce do mody i pracowitości osiąga kolejne sukcesy. Dobra passa Jess skończyła się wraz z pamiętną "aferą metkową". Wówczas zalana łzami szafiarka próbowała tłumaczyć klientom, że nastąpił "błąd w komunikacji", ale ci, którzy zapłacili ciężkie pieniądze za projekt Mercedes, a dostali produkt z metką taniej, popularnej firmy, nie byli zadowoleni.

Od tamtego czasu Jess stara się robić wszystko, by odzyskać pożądaną przez fanów i reklamodawców autentyczność. No cóż, na pewno nie pomoże jej w tym kradzież zdjęcia innej popularnej blogerki...

Ostatnio celebrytka wrzuciła do sieci "artystyczną" fotkę z zieloną torebką marki Bottega Veneta, a internauci dość szybko zauważyli, że dokładnie takie samo zdjęcie na swoje konto wstawiła rok temu blogerka Style By Nelli. Influencerkę obserwuje prawie 400 tys. fanów. Polka nie podpisała pochodzenia zdjęcia i nie oznaczyła jego autorki, dając tym samym do zrozumienia, że sama je wykonała. Eksfani Jess nie mieli litości w komentarzach i zarzucali jej kompletny brak refleksji.