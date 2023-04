Jessica Mercedes rozlicza się z przeszłych relacji: "Musiałam się pozbierać na nowo. Niektórym ludziom UFAŁAM" (WIDEO)

Jessica Mercedes wspomina byłe koleżanki

Jestem [szczęśliwa]. Przeszłam bardzo długą drogę, żeby się podnieść znowu na nogi po tym, jak niektóre osoby mnie zrobiły w bambuko w życiu. Są to traumatyczne przeżycia. Niektórym ludziom ufałam. Działy się różne rzeczy. Ale to nieważne. Zostawiamy to za sobą. Stanęłam na nogi. Uważam, że wszystko, co zrzuca na nas wszechświat, i kogo odcina z naszego życia, to po to, żebyśmy stawali się coraz więksi, silniejsi, rozwijali swoje skrzydła, bo jest nam pisane coś więcej. Jak coś zostaje odcięte z mojego życia, to dlatego, że jest w tym jakiś cel. Szczerze, jest u mnie najlepiej ever w tym roku. Dawno nie miałam tak dobrego czasu.