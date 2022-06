Jessica Mercedes wspomina, jak na początku "kariery"... błagała gwiazdy o spotkanie: "Jestem nowa w świecie warszawskim, CHCIAŁABYM WAS POZNAĆ"

Jessica Mercedes należy do "pierwszej generacji" rodzimych szafiarek , czyli internetowych celebrytek, które w okolicach 2012 roku zrozumiały, że na pisaniu o ciuchach i kosmetykach można nieźle zarobić. Początki branży "szafiarskiej" były egzotyczne: często wystarczyło być dość oryginalnym, by dostać się przed kamery i powiedzieć kilka "niezapomnianych" zdań...

Byłam przypałowcem, który przekraczał gdzieś granice. Podchodziłam do wszystkich w pierwszym rzędzie na Fashion Weeku w Łodzi i rozdawałam wizytówki. Miałam bloga, którego nikt nie czytał. Podchodziłam do Mikołaja Komara, Roberta Kupisza, Gosi Baczyńskiej i Borysa Szyca. Mówiłam: "Dzień dobry, jestem Jessica Mercedes, jestem nowa w świecie warszawskim, chciałabym was poznać. Jestem z rodziny gastro i nie miałam nic wspólnego z show biznesem" - wspomina Jessica w rozmowie z nami.