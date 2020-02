Jessica Simpson zaatakowana przez grupę aktywistów. KRZYCZELI I BŁAGALI, żeby przestała nosić martwe zwierzęta

WICIA 19 min. temu zgłoś do moderacji 77 40 Odpowiedz

nie popieram produkcji naturalnych futer żeby było jasne, ale LUDZIE, NIE PISZCIE BZDUR Nikt nie zdejmuje skóry ze zwierząt żywcem bo byłoby to bardzo trudne, ponadto skórka by się uszkodziła mocno podczas takiego zdejmowania co za tym idzie byłaby bezwartościowa. Hasła o zdejmowaniu skóry żywcem to propaganda, łatwo wpada w ucho, ale prawdy ma niewiele w sobie. Zwierzęta zabija się w sposób jak najbardziej szybki i humanitarny żeby nie cierpiały. Z reguły hodowcy posiadają specjalne pistolety do głuszenia zwierząt, zwierze nawet nie wie kiedy umiera.