Joanna Górska ma KORONAWIRUSA

Onna 1 godz. temu zgłoś do moderacji 20 8 Odpowiedz

To teraz jakas moda czy ustawka? Wszyscy maja corona i bardzo sie tym chwala, do tego foty plus relacje na zywo. Bezobjawowa choroba nie istnieje. A ja jak jestem chora to nie pier**le w sozial mediach glupot tylko ide spac