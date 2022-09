Joanna Ibisz URODZIŁA! Krzysztof Ibisz doczekał się trzeciego dziecka

Krzysztof Ibisz latem ubiegłego roku poślubił 27 lat młodszą Joannę Kudzbalską , byłą uczestniczkę "Top Model" . Choć z początku zakochani wyraźnie unikali medialnego zainteresowania, to w końcu zadebiutowali jako para na jednym z eventów i zaczęli się pokazywać razem w mediach społecznościowych. W czerwcu z kolei ogłosili, że niebawem ich rodzina ma się powiększyć.

Wieści o tym, że Krzysztof Ibisz i jego żona zostaną rodzicami, wywołały w mediach niemałą sensację. Joanna Ibisz co prawda nie ukrywała błogosławionego stanu i pokazała się na Instagramie z ciążowym brzuszkiem, jednak nie relacjonowała jej przebiegu tak, jak mają to w zwyczaju inne celebrytki. Para stała się natomiast łakomym kąskiem dla paparazzi, którzy uwiecznili jedno z ich wspólnych wyjść.

Joanna Ibisz została mamą

Krzysztof Ibisz doczekał się trzeciej pociechy

Warto wspomnieć, że o ile dla Joanny jest to pierwsze dziecko, to Krzysztof jest już dumnym ojcem trzech pociech. Wcześniej doczekał się dwóch synów: starszego Maksymiliana z Anną Zejdler oraz młodszego Vincenta, którego mamą jest Anna Nowak-Ibisz. Prezenter do dziś ma bardzo dobre kontakty z byłymi partnerkami.