Joanna Koroniewska odpiera chamskie uwagi internautów: "Nie można negować pomarszczonego czoła 40-letniej kobiety"

Joanna Koroniewska o chamstwie w sieci. Tego chce nauczyć swoje córki

Oczywiście, że mnie to dotyka. Im jestem starsza, tym mniej. Im więcej w życiu przeżyłam, tym większy mam do tego dystans , ale mam też wrażenie, że to jest też trochę tak, że ja rozpoczęłam mówienie o hejcie, dlatego, że pomyślałam sobie i cały czas z tyłu głowy mam to, że często my, dorośli, nie wiemy, jak rozmawiać z nastoletnimi dziećmi . Jak mamy nauczyć ich podejścia do życia i dystansu, jak okazuje się, że na przykład sami tego nie umiemy? (...) Jak oni mają czerpać z nas przykład? - zauważa.

To była cyniczna moja walka z hejtem, która zakończyła się tym, że dostałam dużo wsparcia, ale też nie ukrywam, że wiele kobiet bardzo mi dziękuje za to, że dzięki mnie przestały się malować, jak wychodzą do sklepu, raz dziennie się czeszą, a nie więcej. Mówią o swoim wieku wprost i nie ulegają nowinkom medycyny estetycznej, nie dlatego, że nie mają pieniędzy, ale dlatego, że tego nie potrzebują. Ja nigdy nie mówiłam, że to jest złe. Uważam, że każdy robi to, co chce, natomiast nie można negować w tej chwili pomarszczonego czoła 40-letniej kobiety. To jest jakiś absurd. Nie możemy żyć w kraju, w którym są tylko takie osoby - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem.