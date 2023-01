Joanna Krochmalska nie zamierza odpuścić Liroyowi! Ujawnia, jak na ich publiczny spór zareagowały DZIECI

Antek 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 10 Odpowiedz

Alimenty to zabijanie kreatywności kobiet .... sa mądre, wykształcone, pracowite, samodzielne, wyemancypowane więc same sobie dadza rade ...no i często mają familie do pomocy A MY BAWMY SIE ! Najlepiej z kolejną laleczką do zapłodnienia . W końcu potomstwo to jest co najbardziej kochaja !!! A my im tę dumę i radośc umozliwiliśmy naszymi qtikami !!!!.... a poitem roszczenia i pranie brudów !!! Niewdzieczne są te kobietki !!! I pazerne !