Liroy odpowiada żonie w aferze alimentacyjnej: "Wywiązuję się z całości z łożenia kwot. Joanna zajmuje DWA MIESZKANIA"

Nie bronię tego Pana, ale jeżeli jesteśmy tolerancyjni, tolerujmy też osoby niskie, bo komentarzy na temat jest bardzo dużo. Niestety sama często spotykam się z dyskryminacją z tego powodu. Usta można zmienić ,pośladki, piersi, ale wzrostu nie (chociaz też uważam, że to nieeleganckie zwracać uwagę odnośnie ust itp.).Więc nie wiem dlaczego ciągle poruszany jest ten temat. Ostatnio o Kasi Cichopek również mnóstwo komentarzy dotyczących figury i wzrostu jakby można było to zmienić ... I to że ktoś ma 150-160cm, nie znaczy, że się wywyższa i chce się dowartościować. Można mieć 175-185 cm i też być chamem.