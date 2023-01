Joanna Krochmalska odpowiada na oświadczenie Liroya! "Niewiele tam prawdy. On tkwi w KŁAMSTWIE I BAŃCE, którą sobie stworzył"

W ubiegłym tygodniu w mediach głośno zrobiło się o wywiadzie Joanny Krochmalskiej dla "Wysokich Obcasów". W rozmowie żona Piotra Liroya-Marca nie tylko potwierdziła rozstanie z raperem, lecz również oskarżyła go o niepłacenie alimentów na ich dzieci oraz stosowanie wobec niej przemocy ekonomicznej. Jakby tego było mało, w rozmowie wspomniała także o groźbach, które miał kierować w jej stronę były partner. Liroy zdążył już odnieść się do zarzutów podczas instagramowej transmisji na żywo. W trakcie live'a raper publicznie żalił się na swój los, przy okazji nazywając alimenty "upokorzeniem kobiet". Niedługo później wystosował także oficjalne oświadczenie w sprawie.

Joanna Krochmalska odpowiada na oświadczenie Liroya

Ja byłam typową żabą, która była powoli podgrzewana. Widziałam takie rzeczy przemocy u moich przyjaciół w domu, często interweniowałam. Natomiast ja nie widziałam tego w ogóle u siebie. Reakcja dzieci na to, co się dzieje, otworzyła mi oczy. (...) - wyznała w wywiadzie.

Joanna Krochmalska uderza w Liroya

W wywiadzie Krochmalska stwierdziła, że w wystosowanym przez Marca oświadczeniu pojawiło się wiele kłamstw. Jak przyznała, wcześniej głęboko wierzyła, że raper "zrozumie swój problem" i będzie stanie przyznać się do popełnionych błędów, a ich relacje da się jeszcze naprawić - np. poprzez mediacje. Niestety, czytając słowa byłego partnera, Krochmalska uświadomiła sobie, jak bardzo się myliła. Przy okazji stwierdziła również, że będzie musiała odnieść się do słów Liroya, choć wcześniej nie chciała tego robić.

Liroy napisał oświadczenie, niewiele jest tam prawdy. (...) Myślałam, że na tym się zakończy, że zrozumie swój problem i będzie miał odwagę się do tego przyznać, że zbłądził i, że to wszystko można jeszcze naprawić. Naprawić mediacjami, dialogiem między sobą. Natomiast widzę z jego oświadczenia, że niestety dalej tkwi w tym kłamstwie i w tej bańce, którą sobie stworzył. Nie chciałam się odnosić, ale niestety będę musiała się odnieść do tych kłamstw. (...) Nie jest to coś, o czym marzyłam na zakończenie naszego związku - powiedziała reporterce Jastrząb Post.