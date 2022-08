Joanna Krupa ocenia wywód Karoliny Pisarek na temat ślubnych kopert: "Dla mnie to nie jest coś, czym bym się CHWALIŁA"

Npzdr 15 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Najsmutniejsze jest to, że Pisarek nie widzi, że jest odbierana przez absolutnie wszystkie jako żałosna malomiasteczkowa karyna. Zamiast zniknąć na jakiś czas z show-biznesu to wyskakuje wręcz z lodówki. Była już chyba w każdym programie. Założę się, że gdyby w Polsce był program I'm Celebrity Get Me Out of Here, gdzie celebryci wykonują przeróżne zadania w dżungli np. szukają w wielkiej kupie gnoju gwiazdek, każda gwiazdka to posiłek dla uczestników, to by pierwsza się zgłosiła.