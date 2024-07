Joanna Kryńska WRÓCIŁA NA WIZJĘ. Kilka miesięcy temu dziennikarka przeszła operację guza mózgu (FOTO)

Joanna Kryńska od prawie 20 lat jest związana za stacją TVN24. Dziennikarka najczęściej prowadzi poranne pasma informacyjne. W kwietniu musiała jednak pożegnać się na jakiś czas z pracą w telewizji. Było to spowodowane diagnozą guza mózgu i koniecznością poddania się leczeniu.

Dziennikarka TVN24 usłyszała trudną diagnozę

Po rezonansie magnetycznym głowy - 8 marca - dowiedziałam, się, że czeka mnie operacja. Obsunęłam się Grzesiowi na ręce po wyniku. Ale On mnie podniósł. Trzeba było działać. [...] Co czułam przed operacją, znając szczegóły? Że muszę to zrobić, że takie mam dla siebie zadanie. I się udało - pisała w social mediach.