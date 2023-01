Joanna Kurska ODCHODZI z ekipy "Pytania na śniadanie"? Wiemy, co na to TVP

Podjąłem zgodną z moim wykształceniem i doświadczeniem menadżerskim pracę jako alternate executive director w Banku Światowym , świadomy, że oznacza to rezygnację z części aktywności publicznej czy ambicji politycznych. Zawsze myślałem że nie ma życia poza polityką. Otóż jest . Wiem, że tu też dobrze przysłużę się Polsce - ogłaszał.

Joanna Kurska niedawno wróciła do TVP. Stanowisko podjęła po odwołaniu męża

Po tym, jak Jacek Kurski zniknął z Woronicza, do ekipy "Pytania na śniadanie" dołączyła jego żona, Joanna Kurska. Wcześniej były prezes TVP wspominał, że będzie się osobiście starał o powrót ukochanej do dawnych obowiązków, z których wcześniej dla niego zrezygnowała. Gdy polityk otrzymał nową posadę, obawiano się jednak, że to dopiero początek zmian w ich życiu. Wkrótce zaczęły się pojawiać plotki, jakoby dni Kurskiej w TVP były policzone.