Joanna Kurska rozprawia się z szefową "PnŚ": "Zdewastowała program. To, co mówi ta kobieta, jest NIEDOPUSZCZALNE i niegodne "

W obliczu rządowego przetasowania dwunastu prowadzących "Pytania na Śniadanie" musiało pożegnać się z piastowanym dotychczas stanowiskiem. Każde z nich właściwie zostało postawione przed faktem dokonanym. Serię zwolnień nowa szefowa śniadaniówki tłumaczyła faktem, że "stara gwardia" mocno kojarzyła się z prawicą, tymczasem Kindze Dobrzyńskiej zależy na tym, by w "PnŚ" panowała bezstronność.

Joanna Kurska komentuje posunięcia nowej szefowej "PnŚ"

Swoimi odczuciami względem niespodziewanego wybuchu złości, którego została adresatką, podzieliła się w rozmowie z Pudelkiem Ida Nowakowska, nie kryjąc swojego rozżalenia. Teraz swoje trzy grosze dorzuciła także Joanna Kurska w rozmowie z serwisem Świat Gwiazd. Ukochana byłego prezesa TVP, sama będąca niegdyś szefową "Pytania na Śniadanie", niezwykle boleśnie przeżywa zmiany, które dokonują się obecnie w mediach publicznych. Szczególnie trudne do zaakceptowania okazały się rewolucje personalne w składzie gospodarzy programu śniadaniowego i ich następstwa - czyli odczuwalny spadek oglądalności show.

Każdemu się wydaje, że może być szefem i może pracować w telewizji. Otóż nie! Ponad 100 tys. straconych widzów - mówi Światu Gwiazd i dodaje - "PnŚ" zostało zdewastowane przez obecną ekipę "uśmiechniętej Polski". Nienawiść do TVP zarządzanej przez mojego męża zaślepia tych ludzi do tego stopnia, że kompletnie zapominają o widzach.

Kurska nie ukrywa, że jest zadowolona z tego, co udało się stworzyć jej i Jackowi Kurskiemu. Nie szczędzi mocnych słów swojej następczyni.

Jestem dumna, że stworzyliśmy wielką TVP i że "Pytanie na Śniadanie" było potęgą - stwierdziła. Ktoś tak arogancki jak obecna szefowa tego programu nie powtórzy naszego sukcesu. Do tego trzeba lubić ludzi. To, co mówi ta kobieta, jest niedopuszczalne i niegodne dziennikarza telewizyjnego a tym bardziej szefa.