Joanna Moro pozdrawia spod palmy: "Człowiek sam sobie panem"

Tymczasem na czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się do kwestii zagranicznych wakacji Polaków podczas pandemii i zwrócił się z apelem do osób podróżujących poza kraj.

Jeżeli chodzi o mój komentarz do tej sytuacji, to uważam, że jest to głęboko ryzykowne. Jest to też w pewnym sensie niestosowne wobec tej części społeczeństwa, która bierze na siebie ciężar walki z covidem i tutaj mogę tylko apelować o pewnego rodzaju postawę solidarności i fair play - podkreślił Adam Niedzielski.