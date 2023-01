Joanna Opozda nie rozwiedzie się szybko z Antkiem Królikowskim. Pojawiła się przeszkoda

O tym, jak to małżeństwo Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego uległo przeterminowaniu po zaledwie paru miesiącach od ślubu, rozpisywały się na początku ubiegłego roku wszystkie portale plotkarskie w kraju. Sytuacja aktorki, która z dnia na dzień stanęła przed perspektywą bycia samodzielną matką, do żywego poruszyła publikę, podczas gdy kolejne doniesienia na temat nowego obiektu westchnień Królikowskiego mocno podkopały wizerunek celebryty. Wydawać by się mogło, że rozwód będzie w tym przypadku czystą formalnością, szczególnie biorąc pod uwagę śmiesznie krótki staż pożycia małżeńskiego tych dwojga. Niestety sprawy nieco się skomplikowały.