Joanna Opozda opublikowała WYMOWNY cytat na temat mężczyzn. Miała na myśli kogoś konkretnego?

Roman z W. 8 min. temu zgłoś do moderacji 5 2 Odpowiedz

Roman z tej strony, robie copy pastę jak by co ( pudelek, puściliście komentarz więc nie kasować ) ja nie mogę, znowu skasujecie? koleś ma 20 pare lat. która z tych komentujących Grażyn myśli ze on z nią będzie ? ma 35 lat, dzieciaka zrobionego przez krolika, brak alimentów ( bo królik ma sprawę ). i on tak "z miłości" zostanie z nią ? te kretyńskie komentarze ze "piękna para" .. kto to pisze ? pokolenie 500+ ? madki ? NIC Z TEGO nie będzie. koleś się polansuje, puknie, i zawinie. ktoś chce się założyć ? proszę o wpis pod komentarzem. przyjmuje zakłady. za miesiąc max będzie "rozstanie"... druga podnieta jak przy nadali jaonoszek. pudel nic nie sprawdzi ale kręci inbe Opozda SZUKA betabankomatu. termin przydatności się kończy a tutaj "chciałoby się wielkich rzeczy a rzeczywistość skrzeczy" - czytaj. brak kasy