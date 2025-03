Joanna Opozda pojawiła się w sądzie ws. reklamy alkoholu. NIE PRZYZNAŁA SIĘ do winy: "Zapewniono mnie, że wszystko jest zgodne z prawem"

Jak mialem 11 lat to z Kamilem, takim moim kolegą ze szkoły poszliśmy wybijać szyby w samochodach na parkingu. No bo tak nam sie chaciało, no ja tam pytałem Kamila czy wszystko jest bez przypału. Mówił, że tak, pisał mi SMS i maile, że nic się stanie, że to niczyje auta. No i sie okazało, że nie, ale ja to nie wiedziałem. No to Kamil, to Kamila tata powinien teraz oddać