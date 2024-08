Joanna Opozda ujawnia, że "je tylko między 14:00 a 22:00": "Ta metoda może pomóc w leczeniu chorób". Internauci podzieleni: "Polecam" vs. "BZDURY"

Hej 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 37 Odpowiedz

Co krytykujecie. Post przerywany. 8godzinne okienko żywieniowe. Godziny jedzenia dostosowujemy do trybu życia. Ja jem 11-19. Też okienko 8-godzinne. Układ trawienny ma kiedy odpocząć. Deficyt kaloryczny wówczas też nie trudno osiągnąć. Glupio się może nazywa „post” ale wlasnie o to chodzi, żeby organizm nie tracil energii na trawienie caly czas i miał czas odkurzyć złogi. Dla mnie bomba. Z czasem maleje apetyt, a gdy jeszcze dolozysz do tego większą uwagę aby posiłki były pełnowartościowe, to super.