Joanna Przetakiewicz wygina się w świątecznej sesji na tle zabytkowego porsche za 300 TYSIĘCY ZŁOTYCH (ZDJĘCIA)

Joanna Przetakiewicz należy do tych celebrytek, które nie wstydzą się chwalić stanem posiadania. Projektantka niemal na każdym kroku podkreśla, że "lubi pieniądze z wzajemnością" i rozdaje rady, jak przyciągać do siebie fortunę. Drogie torebki, podróże i samochody to dla niej codzienność.