Joanna Racewicz pozuje TOPLESS i grzmi: "Równouprawnienie jest FIKCJĄ!" (FOTO)

Joanna Racewicz przeszła w ciągu ostatnich kilku lat widoczną gołym okiem metamorfozę. Nie boi się jednak o tym głośno mówić, co niekiedy sprawia, że musi mierzyć się z obraźliwymi komentarzami internautów. Z największym hejtem dziennikarka spotyka się w mediach społecznościowych.

Choć pod zdjęciami Joasi na Instagramie zazwyczaj toczą się zaciekłe dyskusje na temat jej wyglądu, ona sama stara się, by jej wpisy, choć załączane do selfies czy fotografii w strojach kąpielowych, niosły jakiś przekaz. Tak było i w sobotę, gdy opublikowała zdjęcie, na którym pozuje topless. Pod przykuwającą uwagę publikacją postanowiła nawiązać do tego, co dzieje się aktualnie w Iranie.

W Iranie płoną hidżaby, spadają obcinane włosy. Kobiety wyszły na ulice 16 września, gdy gruchnęła wiadomość, że Masha Amini, 22-letnia studentka, nie przeżyła "pouczania" przez policję obyczajową, "jak poprawnie należy nosić czador". To nowa irańska rewolucja - zaczęła pod fotografią, na której możemy oglądać ją tyłem bez biustonosza w plażowej scenerii.

Następnie Racewicz pochyliła się nad tematem równouprawnienia:

Potężny gniew na męski dyktat, przemoc, zgniły patriarchat, religijny nakaz. Nam nikt nie każe zakrywać włosów. Nie musimy nosić czadorów, ale ciała mężczyzn i kobiet też nie są tak samo traktowane. Równouprawnienie jest fikcją. Pani Dulska, pan Pruderia i państwo Zgorszyńscy mają się świetnie - grzmi, w końcu bezpośrednio odnosząc się do opublikowanych przez siebie kadrów:

Wyobraźcie sobie, że odwracam się na pierwszym zdjęciu - mandat murowany. I że to samo robi pan z drugiego zdjęcia na stacji metra w Londynie - nawiązuje do dodanego obrazka, na którym widzimy maszerującego bez koszulki mężczyznę. Czy Instagram zablokuje trzecie i czwarte zdjęcie? W końcu też nie są do końca "obyczajne". Słyszeliście o TOPFREEDOM.PL? Świetna akcja - nie tylko dziewczyn. Mówią tak: "Mamy różne ciała. Różną skórę, płeć, piersi. Ale jesteśmy równe i równi w prawach. Patrzenie na kobiece ciało przez pryzmat seksu jest tylko interpretacją. Wpędza dziewczynki i kobiety we wstyd, każe zasłaniać - w zależności od miejsca na ziemi - piersi, włosy, nogi, twarze. To tylko koncept kultury. Możemy umówić się inaczej. (...) Staniki i hidżaby niech będą wyborem, a nie przymusem. Bo każda osoba rodzi się równa w swojej godności i prawach - niezależnie od płci". Amen - kontynuuje i dodaje na zakończenie:

Całym sercem za dziewczynami z Iranu. I pełną piersią w imię równego prawa. Facet topless na ulicy, nawet z obwisłym brzuchem to "tylko" niesmak, kobieta - to kryminał. A może - no właśnie - umówimy się inaczej? - zagaja fanów, na których oczywiście mogła liczyć:

Ale super post. Wszystko się zgadza, wszystko w punkt. Zgadzam się w stu procentach!; Pani Joanna, jak zawsze w punkt. Niby równość, a jesteśmy postrzegane inaczej (czytaj gorzej). Dziewczynkom "nie wypada". Sercem za Irankami; Z przyjemnością się panią czyta. Wszystko, czego dotknie pani pióro jest mądre i dostępne - rozpisują się jej wierni obserwatorzy.

Podzielacie ich zdanie?

