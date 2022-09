Johnny Depp jest ZAKOCHANY! Aktor spotyka się z londyńską prawniczką

Co prawda informacje na temat zażyłości Deppa i Vasquez nie były prawdziwe, okazuje się, że gwiazdor ma jednak pewną słabość do jurystek. Według ustaleń "Us Weekly" od pewnego czasu spotyka się bowiem z inną prawniczką. Chodzi o Joelle Rich, która reprezentowała go podczas procesu o zniesławienie, jaki wytoczył w 2020 roku przeciwko "The Sun". Mimo że kobiecie nie udało się wygrać sprawy, skradła serce swojego klienta. Informator magazynu twierdzi, że łącząca parę relacja jest "poważna".