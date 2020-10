Jola Rutowicz jest W CIĄŻY?! "16.10.2020 dzień, który ZMIENIŁ MOJE ŻYCIE" (FOTO)

Choć wiele osób traktowało karierę Joli Rutowicz w polskim przemyśle rozrywkowym w kategorii efemerydy, nie da się ukryć, że mimo upływu lat wciąż nie jesteśmy w stanie zapomnieć o ambitnej pretendentce do miana celebrytki. Od pamiętnego debiutu w czwartej edycji Big Brothera, którą zresztą udało jej się wygrać, minęło już 13 lat. W tym czasie życie właścicielki różowego jednorożca zdążyło się wywrócić do góry nogami. Po serii niepowodzeń (takich jak wywołujący ciarki wstydu na samo wspomnienie udział w show Gwiazdy tańczą na lodzie) Jola podjęła decyzję o emigracji i przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie dziś spełnia swój amerykański sen.