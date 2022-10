Jola Rutowicz wspomina udział w "Big Brotherze" i rozprawia o swojej karierze: "WYMYŚLIŁAM sobie SUKCES. Teraz czuję się gwiazdą z USA"

Wymyśliłam sobie sukces, zaprojektowałam go w marzeniach, a potem krok po kroku realizowałam. Jak większość kobiet marzyłam o sławie i blasku fleszy, co po latach uczestniczenia w show biznesie, uznaję za cel spełniony, zaliczony i czas na coś nowego. Teraz czuje się gwiazdą z USA - wyznała.

Taki właśnie był koncept. Brawo to me. To, co zostało nieodkryte, jest najcenniejsze (...). 15 lat temu miałam ochotę na tipsy, lateks, róż, brokat, błyszczyki, przytulanie jednorożca. Teraz jednak przytulam przystojnego businessmana i piję szampana na jachcie. I wcale tu nie chodzi o to, że się zmieniłam. Ja od początku byłam po prostu inna - wyjaśniła w wywiadzie.