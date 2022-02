Julia Kostera otwiera się na temat depresji i lęku społecznego: "Najgorszy okres w moim życiu. Jest naprawdę ciężko"

W życiu się nie spodziewałam, że lęk społeczny akurat mnie dopadnie, ponieważ ja uwielbiałam ludzi, kontakt z nimi - przyznała. Aktualnie autentycznie boję się ludzi, co może wydawać się dziwne. Jak ktoś do mnie podchodzi po zdjęcie czy pogadać, robi się dookoła mnie duża grupa, odczuwam lęk, strach, stres. Mam migreny, to jest niesamowicie nieprzyjemne, a to tylko jedna setna tego, co się dzieje w mojej głowie. Nie oznacza to, że cały czas się czuję źle, są różne stopnie depresji. Jestem teraz w dobrym stanie, właśnie dlatego, że wcześnie zareagowałam.