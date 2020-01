Kacper Błoński i Julia Kostera SĄ PARĄ! Autor "Eluwiny" pochwalił się namiętnym zdjęciem z 16-latką... (FOTO)

Kacper Błoński i Julia Kostera należą do budzącego sporo emocji w sieci "Teamu X", którego pomysłodawcą był Stuu Burton. YouTuber wynajął luksusową willę pod Warszawą i zaprosił kilka aspirujących gwiazdek sieci, by zamieszkali w posiadłości i przez dwa lata wspólnie kręcili filmiki na YouTube. Swoisty "inkubator influencerów" okazał się trafionym pomysłem biznesowym. Promowani przez Burtona celebryci mają ogromną ilość nastoletnich fanów i co najważniejsze "zarabiają na siebie". Poza skompromitowanym Marcinem Dubielem budzą też raczej pozytywne emocje internautów.