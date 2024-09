Julia von Stein POPŁAKAŁA SIĘ, rozmawiając o bracie. "Powiedz mu, że go kocham"

Julia von Stein popłakała się, mówiąc o bracie

Rozmawiając z Żurnalistą, 27-latka wróciła również pamięcią do czasów szkolnych. Jak sama przyznała, nie miała szczęścia do towarzystwa, a rówieśnicy jej "nienawidzili". Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w przypadku jej brata Karola , który uczęszczał do tej samej szkoły i wiódł udane życie towarzyskie.

Najpiękniejszym momentem mojej relacji z bratem był czas, jak ja się przeprowadziłam do Warszawy. Był taki moment, że, po wielu awanturach z rodzicami, wynajmowałam największy apartament w budynku. 160 metrów, najpiękniejszy widok, trzydzieste któreś piętro, bajka. Jakoś to było przed świętami, ja dzwoniłam do mojego brata i on do mnie przyjeżdżał. Wiesz, jak spędzaliśmy czas? Na hulajnogach elektrycznych. To jest moje najpiękniejsze wspomnienie z nim (...). Wcześniej się bardzo kłóciliśmy - ja go gryzłam, a on mnie bił (...), albo rzucał we mnie krzesłami - wspominała.