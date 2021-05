Julia Wieniawa chce być jak Angelina Jolie. "Chciałabym zagrać COŚ MOCNEGO"

ztru 10 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Nie ma niestety ani wielkiego talentu, ani przede wszystkim warszatatu aktorskiego. Będzie taką Kożuchowską, którą wszyscy znają, wszędzie gra, ale nigdy nie zachwyci krytyków żadną rolą. Powinna się raczej pogodzić z tym, że jest aktorką komercyjną. Zwłaszcza, że nie robi nic w kierunku szlifowania talentu. Nie da się tak po prostu wejść na plan i zagrać genialnie. Tu trzeba się dla roli poświęcić. Wczuć nią, pobyć z nią, zmienić swoje życie, przekraczać swoje limity. No a na to nie ma czasu ktoś kto lata od ścianki do ścianki. Wątpię, że zdecyduje się np. przytyć do roli, ogolić na łyso, to nie ten typ aktorki, który ma odwagę. Ona tylko sobie marzy, a i tak zawsze będzie maszynką do zarabiania pieniędzy.