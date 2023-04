Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki będą musieli się rozstać. Wszystko przez plany aktora: "Chyba nie mam wyjścia"

Tsf6g7y8 35 min. temu zgłoś do moderacji 68 4 Odpowiedz

No i dobrze. A moze pojedzie z nim i tez bedzie sie rozwijać. Stac ja przeciez na to, by wyjechac tam na rok i sie ksztalcic za swoje, a nie za stypendium. Do tego przeciez moze tu przylatywac na jakies intratne projekty na kilka dni. Ja na jej miejzcu nie wahalabym sie ani chwili, tylko jechala tam poszukac szczescia i szansy, a przede wszystkim sie rozwijać. Nie ma nic do stracenia bo jest w stanie pogodzic prace tutaj i nauke tam. Media spolecznosciowe, na ktorych najbardziej zarabia moze tam prowadzic, a tu wpadac na kilka dni zdjeciowe i wracać. Go julka!