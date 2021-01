Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki sączą winko u Marcina Tyszki: "Czy to Syberia, czy to może Bali?" (ZDJĘCIA)

Uzależnienie 14 min. temu zgłoś do moderacji 33 2 Odpowiedz

Jezu, dajcie już spokój z tą Wieniawą, co godzinę to post o niej. Wiecie czemu ludzie jej nie lubią? Właśnie przez to, że piszecie 10 postów o niej, codziennie. Ogarnijcie się, albo stwórzcie stronę strictle o waszej ulubienicy.