Julia Wieniawa pedałuje na łonie natury i zachwala zalety maseczki: "Ma też funkcję ochrony przed pyłkami" (FOTO)

Julia Wieniawa bez wątpienia należy do najbardziej zapracowanych polskich celebrytek. Aktorka nieustannie pojawia się w kolejnym produkcjach i bryluje na najważniejszych branżowych imprezach. W obliczu epidemii koronawirusa Julka, podobnie jak wiele gwiazd show biznesu, od kilku tygodni izoluje się w domowym zaciszu i regularnie relacjonuje przebieg kwarantanny w sieci.

Tak z ciekawości, czy wy w Polsce nawet, jak jesteście z daleka od ludzi, to musicie mieć te maski na twarzy, czy to po prostu do zdjęcia? - dopytywał.