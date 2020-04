Julia Wieniawa w ogniu krytyki za "sesję" na mieście. Celebrytka grzmi: "Nie muszę się tłumaczyć" (FOTO)

Ograniczenia nieprędko zostaną zniesione. Na ostatniej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował jednak, że od poniedziałku będzie można wyjść na spacer do parku lub lasu. Gorszą wiadomością jest to, że walka z epidemią ma potrwać nawet rok lub dwa lata.

Ludziom trudno jest odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Zwłaszcza tym, którzy wcześniej byli bardzo aktywni fizycznie i towarzysko. Z pewnością obecna sytuacja jest dotkliwa dla celebrytów uzależnionych od pozowania na ściankach i bycia w centrum uwagi. Pomimo epidemii i kwarantanny robią, co mogą, aby ich posty na Instagramie nadal były atrakcyjne.

Można wyjść, jeśli ma się konieczność, a ja miałam i się z niej tłumaczyć nie muszę. Tak, to jak wiecie, to siedzę non stop w domu - broniła się.