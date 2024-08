Julia Wieniawa podzieliła internautów swoim występem na festiwalu w Sopocie: "CIENIUTKO" vs. "Głos to ona ma"

Trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival 2024 Julia Wieniawa zaprezentowała na scenie swój utwór "Sobą tak", któremu towarzyszyła energetyczna choreografia. Jej wykon wzbudził mieszane uczucia. "Filmy, reklamy, ok, śpiewaj sobie, Juleczko, pod prysznicem. Festiwal to nie program 'Od przedszkola do Opola'" - stwierdził jeden z internautów.