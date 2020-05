Julia Wieniawa "RAPUJE" w #Hot16Challenge i nominuje... Michelle Obamę. "W KRAJU POLITYCZNY RABAN"

Julia Wieniawa, jak wielu innych celebrytów, wzięła udział w #Hot16Challenge i trzeba przyznać, że podeszła do sprawy bardzo profesjonalnie. Gwiazda opublikowała niespełna trzyminutowy kawałek, do którego nagrała klimatyczne wideo. Wieniawa w tekście utworu podkreśliła cel całej akcji, co często umyka innym "aspirującym raperom". Piosenkarka odniosła się też do cenzury w radiowej Trójce i skrytykowała obecną sytuację polityczną.