Julia Wieniawa robi KONKURENCJĘ Pudelkowi?! "Instagram traktuję jak własny, kontrolowany portal plotkarski"

Jako jedna z najpopularniejszych celebrytek młodego pokolenia w Polsce, Julia Wieniawa całkiem dobrze zaznajomiona jest z tematem hejtu, co mogła wykorzystać do swojej roli w filmie Sala Samobójców: Hejter Jana Komasy . Podczas czwartkowej premiery obrazu udało nam się przez chwilę porozmawiać z Julką i zapytać, czy sama nie odczuwała kiedyś potrzeby odcięcia się od mediów społecznościowych.

Lubię Instagrama. To jest fajne medium, żeby mieć kontakt z fanami. Na bieżąco mówić, co u mnie. Ja to też traktuję jako własny kontrolowany portal plotkarski. Bo ja tam mówię całą prawdę o tym co się u mnie dzieje i kim jestem. Mówię, ile chcę i opisuję swoje słowa w taki sposób, jak chcę - powiedziała z przekąsem w rozmowie z naszym reporterem.