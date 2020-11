Julia Wieniawa w górskiej chacie. Szybki urlop po trudach na parkiecie "Tańca z gwiazdami"?

Materiał powstał dzięki uprzejmości marki Apart.

Nie. Ta dziewczyna ma najwyraźniej niespożyte pokłady energii. Piękna sesja w zimowym, górskim klimacie jest bowiem wynikiem kolejnej współpracy. Okazuje się, że do całej listy sukcesów zawodowych i biznesowych Julia Wieniawa może dodać kolejną pozycję – dołączyła właśnie do ekskluzywnego grona ambasadorek marki Apart!

Jak mówi sama Julia, biżuterię Apart pokochała od pierwszego wejrzenia. Powierzenie jej roli ambasadorki to ukłon marki w stronę najmłodszych klientek. Nasza polska "it girl" – słynie bowiem z zamiłowania do mody, czym inspiruje młode pokolenie. Pokazuje też, że w przypadku tak mody, kosmetyków czy biżuterii niezależnie od wieku warto inwestować w najwyższą jakość.

W sesji zdjęciowej autorstwa Marcina Tyszki oglądamy Julię w baśniowej scenerii, gdzieś w świecie marzeń pomiędzy ekskluzywnym Aspen a znanym nam doskonale i lubianym Zakopanem. Klimatu dodają retro detale, których piękno odkrywamy na nowo. Nowa ambasadorka marki Apart jawi nam się z kolei jako dziewczyna, która jednej strony uwielbia dobrą zabawę i radosne szaleństwo, a z drugiej z powodzeniem odnajduje w sobie kobiecość i elegancję.

Ptaszki ćwierkają, że w najnowszej kampanii Julia pokaże, co w biżuterii jest najbardziej trendy i jak klasykę interpretować na nowo, z odrobiną szaleństwa i modowym twistem.

Co ciekawe, w nadchodzącym wielkimi krokami świątecznym spocie reklamowym Julia Wieniawa wystąpi z dwiema innymi pięknymi ambasadorkami – Małgorzatą Sochą (o czym informowaliśmy wczoraj), która z Apart związana jest już od kilku sezonów oraz… I to będzie kolejna niespodzianka. Jutro dowiemy się kim jest druga przyjaciółka Julii z baśniowego świata Apart.

