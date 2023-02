Julia Wieniawa w zielonych szpilkach i szerokich jeansach ODSŁANIA BRZUCH na ramówce Polsatu (ZDJĘCIA)

Klaudia 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Oglądałam z nią serial oglądałam z nią film i kompletnie nie mogę znieść jej na ekranie. I to nie chodzi o to że ona mi się nie podoba tylko ona ma takie dziwne maniery? Bardzo się dziwię że ona jest obsadzana w ogóle w filmach bo myślę że za granicą by to nie przeszło... Dziewczyna która jest średnio atrakcyjna nie ma żadnego talentu aktorskiego jest wypychana po prostu wszędzie, ona nie ma nawet atrakcyjnej twarzy do aparatu a jeżeli jest się aktorem to musisz czymś kogoś przyciągać?