Julia Wieniawa wkroczyła na kielecką scenę w "podziurawionym" topie i kusej mini. Zrobiła niezłe show? (ZDJĘCIA)

Mimo trwających wciąż przepychanek z wytwórnią, Julia Wieniawa nie ustaje w wydawaniu nowej muzyki i intensywnie promuje singiel "Sobą tak" , który zyskuje coraz większą popularność w sieci i w stacjach radiowych. Kilka dni temu piosenkarka wykonała kawałek na legendarnej scenie Opery Leśnej podczas Top of the Top Sopot Festival. Występ 25-latki podzielił internautów.

Szykujemy się... Takie mamy dzisiaj lustro. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, prawda? - obwieściła na Instagramie.