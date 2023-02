Julia Wieniawa żali się, że znany reżyser wykorzystał jej sławę: "Zrobiłam to PRAWIE ZA DARMO, a byłam w połowie zwiastunów"

Julia Wieniawa gorzko o współpracy ze znanym reżyserem. "Ktoś mnie bardzo nieprzyjemnie wykorzystał"

Włączyła mi się ta obawa kiedyś. W momencie, kiedy ktoś mnie po prostu bardzo nieprzyjemnie wykorzystał. (...) Mówiąc mi, że robi jakiś tam projekt artystyczny, nie mają pieniędzy i w ogóle to jest takie nic, a potem to był ogromny film, który był wszędzie. I żebym zagrała dosłownie w dwóch scenach. (...) To był bardzo dobry reżyser, więc mówię: "Dobra, zrobię to, nie ma problemu"(...) - zdradziła Pudelkowi.

Zrobiłam to za, prawie dosłownie, darmo, jakąś totalnie symboliczną kwotę, plus nie była to jakaś duża rola, w której mogłabym się sprawdzić. (...) Więc zrobiłam to po prostu czysto po kumpelsku, a potem byłam w połowie zwiastunów i wszyscy myśleli, że mam główną rolę. A byłam w dwóch scenach. Od tamtej pory bardzo uważnie dobieram to, co ktoś mi proponuje, bo po prostu się zraziłam już kiedyś w życiu, a nie dlatego, że sobie coś wymyśliłam - dodała.