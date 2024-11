Julia Żugaj ma dość ŻUGAJEK?! "Czasami czuję się JAK ZA KLATKĄ"

Z logika ciezko, to wytłumaczę: zrobiła pani z siebie produkt i zeruje na dzieciach. Jak się nie ma nic innego do zaoferowania i idzie na sprzedaż siebie w sieci, to ludzie tak panią traktują. Co tutaj jest b nieetyczne, pani wykorzystuje dzieci - jak inni typu friz. Waszymi kanałami powinna się zająć skarbówka z ministerstwami a nie - ‚mnie jest przykro’. Pani i inne tego typu ‚produkrty’ - jestescie społecznymi szkodnikami. Pudel - ty już nie masz o kim pisać? Jak nie tutki to ludzie wykorzystujący dzieci do zarabiania kasy. Nie widzicie problemu?